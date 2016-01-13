Резервный фонд России за год "похудел" на $38 миллиардов

Объем Резервного фонда РФ за 2015 год снизился в рублях на 26,5%, до 3,64 триллиона рублей, а в долларах – на 43,2%, до 49,95 миллиарда долларов, сообщил в среду Минфин страны, пишет Прайм.

"По состоянию на 1 января 2016 года совокупный объем Резервного фонда составил 3640,57 миллиарда рублей, что эквивалентно 49,95 миллиарда долларов", - говорится в сообщении министерства. Совокупный объем Резервного фонда на 1 января 2015 года составлял 4,945 триллиона рублей (87,91 миллиарда долларов).

Читайте такжеМедведев: 2015 год стал для России самым тяжелым за десятилетие

При этом в декабре прошлого года на покрытие дефицита федерального бюджета была израсходована часть средств фонда в иностранной валюте в суммах: 4,52 миллиарда долларов, 4,14 миллиарда евро и 0,67 миллиарда фунтов стерлингов, которые были реализованы за 710,67 миллиарда рублей.

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 22,71 миллиарда долларов, 20,26 миллиарда евро, 3,44 миллиарда фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 декабря 2015 года составила 0,11 миллиарда долларов, что эквивалентно 7,67 миллиарда рублей.

Читайте такжеВ Минфине РФ предупредили об угрозе повторения кризиса 1998 года

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 декабря 2015 года составила 915,74 миллиарда рублей.