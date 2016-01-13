У Путина подсчитали миллиардные убытки от санкций Евросоюза

Минэкономразвития РФ оценивает убытки России от санкций ЕС в 2015 году в 25 миллиардов евро.

Об этом заявил первый замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев, сообщает Прайм.

По словам чиновника, в этом году ожидается снижения отрицательного эффекта, поскольку «экономика адаптируется к новым реалиям».

"Мы оцениваем убытки от введенных санкций (Евросоюза в отношении РФ - ред.) и ответных мер (России - ред.) в 40 миллиардов долларов в 2014 году и 50 в 2015 году для Европейского союза. И за закончившийся год – в 25 миллиардов евро для России, где-то 1,5% ВВП минус", - сказал Лихачев на Гайдаровском форуме.

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При этом МЭР России прогнозирует, что отрицательный эффект от санкций для России будет снижаться. "И не только потому, что надеемся на отмену санкций, а скорее потому, что, очевидно, экономика адаптируется", - сказал замминистра.