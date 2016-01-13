Нацбанк ослабил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2364.1960 (13 января – 2326.6758)

100 EUR – 2557.1144 (13 января – 2521.1859)

10 RUR – 3.0934 (13 января – 3.0373)

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,70/23,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,70/25,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3110/0,3130 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,6420 грн/долл., к этому часу было заключено 523 сделки на сумму 324,47 млн долл.