Банк России: в этом году из страны "уйдет" $60 миллиардов

Отток капитала из РФ в 2016 году может составить около $60 млрд, как и в 2015 году.

Такой прогноз озвучил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме-2016, сообщает ТАСС.

"Мы не ждем существенного оттока капитала в следующем году. Даже в рамках рискового сценария он будет сопоставим по масштабам с 2015 годом - порядка 60 млрд (долларов), в базовом (сценарии) - и того меньше будет отток капитала". - сказал он.

Дмитриев призвал не связывать объем оттока капитала с отзывом ЦБ банковских лицензий.

"Основной фактор все-таки здесь - это обслуживание внешнего долга", - заключил представитель Банка России.

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Напомним, чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2015 года, предварительно, составил $53 млрд, снизившись более чем вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 года.