В России пообещали, что оккупированная часть Луганщины вернет долги за воду – Олифер

Сегодня на встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны договорились, что оккупированные районы Луганской области погасят долги за водоснабжение. Об этом пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в своем Facebook.

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"Удалось найти механизм погашения задолженности за воду перед украинскими предприятиями в отдельных районах Луганской области. Важно отметить, что этот механизм найден в соответствии с украинским законодательством с учётом гарантий российской стороны о погашении задолженности", - написала она.

Отметим, также стороны сегодня договорились о полном прекращении огня на Донбассе и обмене пленными.