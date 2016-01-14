В России из-за кризиса урежут на 40% бюджет программы развития Дальнего Востока

Минвостокразвития РФ предлагает сократить расходы по программе развития Дальнего Востока на 40% в 2016 году, подогнав ее таким образом под экономические реалии страны.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект измененной госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2014-2025 годах.

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Новая версия программы концентрирует имеющиеся ресурсы на развитии инфраструктуры, в частности, на вводе новых дорог (141 км в 2016 году против 112 км в предыдущей версии программы), а также на привлечение трудовых ресурсов в регион и рост инвестпривлекательности Дальнего Востока.

Общий объем уточненной госпрограммы составит 508 млрд руб. при этом ведомство намерено привлечь около 715 млрд руб. «частных» инвестиций — от 27 министерств и госкорпораций.

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В планах Минвостокразвития создать в регионе 407 тыс. новых рабочих мест, а также привлечь в регион около 500 тыс. новых жителей.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму закон о «бесплатном гектаре» на Дальнем Востоке.