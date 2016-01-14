Forbes подсчитал потери "друзей Путина" от санкций Запада

Журнал Forbes проанализировал, от чего пришлось отказаться «друзьям Путина».

Так, Геннадий Тимченко был вынужден продать 43,59% нефтетрейдера Gunvor совладельцу компании Торбьерну Торн­квисту. Позднее Тимченко продал все той же Gunvor шведского лесозаготовителя Rorvik Timber и авиационные активы — доли в бизнес-терминалах аэропортов Шереметьево и Пулково и 97% финского оператора бизнес-джетов Airfix Aviation Oy (входившего в IPP Oil Products), которого купил финский партнер Кай Паананен.

После отказа от зарубежных активов, Геннадию Тимченко пришлось пересмотреть свои российские активы, так 30% «Русской аквакультуры» остались в семье Тимченко, но перешли под владение мужа Ксении Тимченко (дочь бизнесмена) Глеба Франка, который также является сыном главы «Совкомфлота», а вот 17% «СИБУР Холдинга» перешли Кириллу Шамалову, которого связывают отношения с Катериной Тихоновой, которая, по данным СМИ, является дочерью российского президента Владимира Путина.

В марте 2015 года Тимченко продал 12,5% страховой группы СОГАЗ, а в июле продал 25% + одна акция в СК «Мост», а также 25% крупного подрядчика инфраструктурных проектов АРКС.

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Активы братьев Ротенбергов же, наоборот, остались в семье, однако перешли сыновьям бизнесменов Игорю (сын Аркадия Ротенберга) и Роману (сын Бориса Ротенберга). Представитель бизнесменов уверяет, что все сделки по продаже активов прошли по рыночным ценам. Игорю достались «ТПС Недвижимость», «ТЭК Мосэнерго» и «Газпром бурение», доля в «Мостотресте», которую он позднее продал компании «ТФК-Финанс».

Роману Ротенбергу достался совместный бизнес Ротенбергов и Тимченко в Финляндии. Под его владение перешла управляющая компания Langvik Capital, которая владеет 100% гостиницы Langvik, 100% девелопера Tanskarlan Centrum, а также 50% УК Arena Events, которая владеет 49% хоккейного клуба Jokerit и 50,5% его домашнего стадиона Hartwall Arena.

Однако минфин США не поверил в реальную смену владельцев многих активов, в результате чего под санкции США попали деловые партнеры и Геннадия Тимченко, и Бориса Ротенберга.