В Азербайджане запретили продавать валюту в обменниках

Центральный банк Азербайджана запретил реализацию валюты в обменных пунктах коммерческих банков, отныне ее обмен будет осуществляться только в отделениях коммерческих банков, сообщает Рейтер.

"В связи с ростом объема операций по обмену валюты была приостановлена деятельность обменных пунктов банков. Обменом валюты будут заниматься головные офисы, филиалы и отделения банков", - говорится в сообщении ЦБА.

В нем говорится, что в Азербайджане действуют 914 филиалов и отделений коммерческих банков, из них 458 - в регионах.

Читайте такжеАзербайджан из-за дешевой нефти переходит на режим строгой экономии

Власти Азербайджана, зависящего от экспорта энергоносителей, в конце декабря прекратили поддержку национальной валюты маната, что привело к ее падению почти на 48 процентов к доллару после девальвации более чем на 33 процента в феврале 2015 года.

Регулятор потратил более половины валютных резервов, пытаясь сдержать ослабление курса.