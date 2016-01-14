Эксперты рассказали, когда украинцы почувствуют результаты свободной торговли с ЕС

Лишь по некоторым позициям таможенные пошлины обнулятся уже этом году, для большинства товаров они будут снижаться постепенно, на протяжении 2–10 лет, говорится в статье Галины Корбы, опубликованной в журнале "Новое время".

Переходный период, как объясняют чиновники, необходим для более справедливой конкуренции: чтобы украинские производители успели адаптироваться и перейти на стандарты ЕС.

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Средняя ставка по таможенным пошлинам в Украине сейчас составляет 7,6 % стоимости товара. Для разных групп предусмотрена разная динамика снижения пошлин, рассказывает Наталья Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины. Например, для сельскохозяйственной продукции ставки сразу уменьшились в среднем с 8,5 % до 7,5 %, для промышленных товаров — с 3,7 % до 1,1 %, говорится в статье.

Дальше они будут постепенно уходить в ноль. Кроме того, Украина отменила импортный сбор в 5-10 %, который вводился временно как экстренная мера для стабилизации экономической ситуации в стране в 2015-м.

На некоторые товары пошлина обнулилась уже с 1 января — например, на одежду, кондитерские изделия, пиво. Но это касается лишь товаров, произведенных в ЕС. Ценовые преимущества ЗСТ не проявятся, к примеру, для европейских брендов, которые шьют одежду в третьих странах.

Для более технологичных товаров предусмотрены длительные переходные периоды. Например, пошлины на европейские автомобили дойдут с нынешних 10 % до нуля лишь спустя десять лет, пишет Корба.

Эксперты предупреждают, что разница с прошлогодней стоимостью составит в среднем 2–4 %. Учитывая, что за счет девальвации импорт подорожал примерно в три раза, такую скидку вряд ли можно назвать весомой, уверена Вероника Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций.

“Говорить, что в Украину начнет активно заходить импорт, также не приходится. Потому что покупательская способность населения все еще очень низкая”,— поясняет эксперт.

Подробнее о ЗСТ с Евросоюзом читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".