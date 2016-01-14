В Украине за год количество валютных обменников выросло на 70%

Количество официальных небанковских пунктов обмена валют в 2015 году выросло на 70% и составило 1988, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным регулятора, по состоянию на начало года генеральную лицензию на осуществление валютно-обменных операций имеют 17 небанковских финансовых учреждений.

Согласно сообщению, в конце 2015 года документы на приобретение лицензий направили в адрес регулятора 9 финучреждений, но они были возвращены на доработку до 1 марта в связи со вступлением в силу новых требований к размеру капитала финансовых учреждений и раскрытию информации о структуре ее собственности.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским пунктам обмена валют. Регулятор обязал такие небанковские финансовые учреждения предоставлять информацию о структуре собственности, повысил требования к минимальному размеру собственного капитала пунктов обмена валют. Капитал небанковского финучреждения до 1 июля 2016 года должен составлять не менее 20 млн грн, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн грн.

Кроме того, небанковские пункты обмена валют должны будут через шесть месяцев после утверждения Государственной фискальной службой Украины государственного реестра регистраторов расчетных операций (РРО) установить кассовые аппараты.

Небанковские валютные обменники должны размещать информацию об установленных курсах обмена валют в сети Интернет.