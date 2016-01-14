Украинцев предупредили об очередном "незначительном" росте цен

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает незначительной инфляции в начале 2016 года и сохранения невысокой инфляционной динамики.

Об этом говорится в сообщении министерства, размещенном на сайте.

«Риском повышения инфляционных процессов в начале 2016 года является сохранение скрытой инфляции из-за эффекта низкой платежеспособности населения в 2015 году - так называемого отложенного спроса», - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что дополнительными негативными факторами станут девальвационные ожидания на фоне дальнейшего ухудшения торгово-экономических отношений с Россией, непредоставления третьего кредитного транша от ключевого кредитора - Международного валютного фонда и обострения военных действий на востоке страны.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что инфляция в Украине в 2015 году, достигшая максимального за последние 20 лет значения в 43,3%, обусловлена преимущественно девальвацией гривни, также достигшей своих максимальных значений относительно доллара США. Кроме того, важными факторами инфляции стали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также цен на овощи и фрукты.

За 2015 год больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 78,4%, электроэнергию – на 66,9%, овощи – на 66,7%, подсолнечное масло и яйца – на 59,4%, безалкогольные напитки – на 57,8%.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году и достигла максимального значения за последние 20 лет. Инфляция в декабре 2015 года по сравнению с ноябрем 2015 года замедлилась до 0,7% с 2%, зафиксированных месяцем ранее.

В 2014 году потребительские цены в Украине выросли на 24,9%.