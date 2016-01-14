Гривня на межбанке снова опустилась до 24 за доллар

В четверг, 14 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,90/24,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0860/26,1930 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3120/0,3140 грн/рубль.

Читайте такжеThe Economist: гривня третья в мире по недооцененности - справедливый курс 7,3 за доллар

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,9375 грн/долл., к этому часу заключено 126 сделок на сумму 39,56 млн долл.