Минэкономразвития о причинах инфляции: всему виной девальвация гривни

Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом в ведомстве отметили, что инфляция составила 35,8% уже по результатам января-мая 2015 года (во время наибольшей волатильности гривни), а в июне-декабре цены выросли лишь на 7,5%.

Кроме того, важными факторами инфляции стали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также цен на овощи и фрукты.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году и достигла максимального значения за последние 20 лет.

За год больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 78,4%, электроэнергию – на 66,9%, овощи – на 66,7%, подсолнечное масло и яйца – на 59,4%, безалкогольные напитки – на 57,8%.

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Гривня в феврале прошлого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-24 грн/долл. и удерживается в этом коридоре до текущего момента.