Эксперты Давоса заявили об угрозе гиперинфляции в России

Причиной гиперинфляции станет обесценивание рубля, сокращение госрезервов, а также неспособность властей реформировать экономику, сообщает РБК со ссылкой на экспертов Давоса.

Отмечается, что российское будущее зависит от баланса модернизации производства, сырьевого экспорта и упрочнения политико-экономических связей нынешнего руководства России со странами Азии.

"Москва и ее партнеры в Центральной Азии со 100-процентной вероятностью столкнутся в 2016 году с бюджетным дефицитом из-за падения нефтяных цен и внутреннего спроса. Пополнению госказны не поможет даже сравнительное удешевление товаров из этого региона на мировом рынке", - подчеркивается в статье.

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В исследовании отмечают, что в регионе вероятен всплеск безработицы, который вошел в число пяти самых значительных рисков.

"Инфляция, с которой правительства не смогут справиться, ждет Россию и ее соседей с 86-процентной вероятностью", - предрекают аналитики.

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В Давосе уверены, что на это работают обесценивание национальных валют по отношению к доллару, сокращение госрезервов, уже имеющийся опыт гиперинфляции 1990-х, а также неспособность властей провести глубокие структурные и бюджетные реформы, необходимые для поддержания экономического роста.