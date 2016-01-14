Монетарная база в Украине за год выросла на 2,8 миллиарда гривень

Монетарная база в Украине в 2015 году выросла на 0,8%, или на 2,8 млрд грн, сообщило Министерство экономического развития и торговли со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

«По оперативным данным НБУ, в целом в 2015 году монетарная база выросла только на 0,8%, или на 2,8 млрд грн», - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что такая жесткая монетарная политика наряду с жесткой финансовой политикой стали сдерживающими факторами роста цен в декабре и повлияли на замедление инфляции до 0,7% с 2% в ноябре.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году денежная масса выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.