Банк России продолжает опускать курс рубля

Официальный курс доллара, установленный Банком России с 15 января, повышен почти на 10 копеек до 76,5230 руб.

Официальный курс евро прибавил 43 копейки и с завтрашнего дня составит 83,1499 руб., пишет Росбалт.

Читайте такжеХудший "старт" со времен кризиса 2009 года: рублю предсказали резкое падение вслед за нефтью

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, рубль предпринимает попытки закрепить успех среды, когда российская валюта смогла закрыться ростом против доллара США.

«Сегодня в течение первой половины дня котировки пары USD/RUB снижались к уровню 76,20. Отчасти этому способствует стабилизация котировок нефти в районе уровня 30 долларов за баррель», - говорится в комментарии эксперта.

Читайте такжеНидерландский Rabobank допускает падение рубля до 100 за доллар

По ее оценкам, «в течение дня пара USD/RUB будет оставаться под влиянием динамики «черного золота».