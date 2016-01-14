У Абромавичуса говорят, что ЕС поддерживает Украину в исках против России в рамках ВТО

Евросоюз поддерживает иски Украины в рамках Всемирной торговой организации против неправомерных торговых ограничений со стороны России, сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter по результатам встречи министра Айвараса Абромавичуса с представителями Еврокомиссии.

"ЕС поддерживает Украину в кейсах против РФ, инициированных в рамках ВТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили проблемы, возникающие в связи со вступлением в силу зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 13 января поручил Министерству экономического развития и торговли Украины расширить перечень российских товаров, которые могут попасть под импортное эмбарго.

С 10 января Украина ввела эмбарго на импорт порядка 30 товарных позиций из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Под запрет попали товары продовольственной группы, водка, табачные изделия, продукция химической промышленности и железнодорожное оборудование. Кроме того, Украина ввела импортные пошлины на российский импорт, ставки которых варьируются в диапазоне 1,5-19% с переходным периодом 3-5 лет.

Также Украина готовит иск во Всемирную торговую организацию против России по торговым ограничениям в отношении продовольственной продукции и транзита товаров.

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В конце октября 2015 года Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России относительно торговых ограничений в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 млрд долл. в 2013 году до 51 млн долл. за 7 месяцев 2015 года.

Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.