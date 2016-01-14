Экономика Германии продемонстрировала рекордный рост в 2015 году
Несмотря на кризис в европейской экономике и оказавшие влияние на глобальные рынки проблемы Китая, немецкая экономика, согласно предварительным данным, показала рекордный рост в 2015 году.
Как объявило федеральное бюро статистики страны, рост экономики Германии за 2015 года составит 1,7%, сообщает Би-би-си. Это рекордный показатель за четыре года. По словам экспертов, показатель обеспечил рост спроса на потребительские товары внутри страны.
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Увеличение средней зарплаты и рост покупательной способности населения компенсировали уменьшение доходов от торговли, прежде бывшей традиционным источником роста немецкой экономики.
"Немецкая экономика стабильно растет благодаря высокому потребительскому спросу внутри страны", - сказал в беседе с агентством Рейтер один из аналитиков "Беренберг Банка".
По словам чиновников из бюро статистики, рост ВВП страны в IV квартале 2015 года, основываясь на годовых показателях, составит 0,25%. Опрошенные Рейтер экономисты ожидают более скромного роста в 1,6%.
Рост немецкой экономики происходит на фоне не самой благоприятной ситуации в экономике еврозоны. В прошлом году глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о возможности новой рецессии в Европе.