Международные резервы России за две недели "похудели" более чем на $2 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Международные резервы России за прошедший период с 25 декабря 2015 года по 8 января 2016 года сократились на 0,6% и составили $368,1 миллиарда против $370,2 миллиарда на 11 июля.

Следовательно, международные резервы снизились на $2,1 миллиарда.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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По итогам 2014 года международные резервы России уменьшились в 1,3 раза и составили $385,46 миллиарда.