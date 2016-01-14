Порошенко призвал бизнес повысить зарплаты сотрудникам

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинский бизнес пойти навстречу государству и повысить зарплаты сотрудникам на фоне принятых налоговых изменений.

Об этом он сказал в ходе первой в текущем году пресс-конференции.

"Я рассчитываю, что бизнес пойдет на повышение зарплат сотрудников. Это (снижение налоговых ставок и либерализация налогового законодательства - УНИАН) делалось не только для того, чтобы повышать прибыли украинских предприятий, но для того, чтобы, оставаясь конкурентоспособными на рынке, они увеличивали долю зарплат", - сказал глава государства.

Он сообщил, что во время недавнего визита в Тернопольскую область посетил одно из предприятий, которое работает с привлечением иностранных инвестиций. По словам президента, после анализа расходов, руководство предприятия решило повысить зарплату сотрудникам минимум на 10%.

"Призываю поддержать их порыв", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс Украины. Ставка ЕСВ снизилась до 22%, НДС для аграриев решили ввести в следующих пропорциях: для зерновых компаний – 85% платежей в бюджет и 15% на спецсчета для дальнейшего использования по своему усмотрению, для животноводов и молочников – 20% в бюджет и 80% на спецсчета, для других предприятий – 50% в бюджет и 50% на счета.

Изменения в акцизной политике следующие: повышен акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Кроме того, Кабмин наделили правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию.

С 1 февраля 2016 года по решению парламента будут введены два одинаковых по своему администрированию реестра плательщиков налогов, один из которых будет содержать данные о предприятиях, которым автоматически возмещается НДС.

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В то же время, практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьей группы снижен до 5 миллионов гривень с 20 миллионов гривень.