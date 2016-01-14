Аналитики рассчитали курс рубля при нефти по $20

При снижении стоимости нефти до 20 долларов курс американской валюты может подняться до нового исторического максимума — 96,3 рубля. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование "ВТБ Капитал".

"Аналитики подчеркивают, что эту модель колебаний рубля не стоит в полной мере воспринимать как прогноз. Они также сообщают, что при подорожании нефти на один процент рубль укрепляется на 0,4 процента", - говорится в сообщении.

Как отмечается в исследовании, динамика курса российской валюты зависит не только от углеводородов.

"Важное значение имеет и в целом ситуация с восприятием рисков на развивающихся рынках, так что в случае восстановления цен на нефть динамика рубля не обязательно будет сильно отличаться от динамики других валют развивающихся экономик", — приводит агентство выдержку из исследования "ВТБ Капитала".

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14 января в ходе биржевых торгов доллар стоит 76,37 рубля, евро — 83,15 рубля, нефть Brent — 30,77 доллара (все данные — на 16:30 мск). Официальный курс американской валюты на 15 января — 76,52 рубля, единой европейской — 83,15.

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С 4 по 14 января произошло быстрое падение нефтяных котировок. За 10 дней Brent подешевела с 37 до 30 долларов за баррель, техасская WTI — c 36,8 до 30,9 доллара, корзина ОПЕК — c 31,8 до 25,7 доллара. На этом фоне курс доллара поднимался выше 77 рублей.