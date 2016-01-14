Порошенко прогнозирует миллиардные инвестиции в Украину

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что инвестиции в экономику Украины в 2016 году будут значительными и составят миллиарды долларов.

Об этом он сказал в ходе первой в текущем году пресс-конференции.

"В этом году я прогнозирую миллиардные инвестиции", - сказал глава государства.

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Ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус отмечал, что правительство ставит задачу увеличить объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины до 5 миллиардов долларов в 2016 году. В предыдущие годы объемы инвестиций в Украину сокращались от года к году.