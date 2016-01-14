МВФ не называет даты заседания Совета директоров по Украине

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не называет даты заседания Совета директоров Фонда по украинскому вопросу, поскольку пока нет понимания того, когда появится итоговый документ по второму пересмотру программы реформ, принятой в марте 2015 года.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

"Я хочу напомнить, что миссия Фонда работала в Украине в ноябре. И с тех пор мы вели постоянные конструктивные дискуссии с властями. Мы и сейчас ведем работу, но пока непонятно, когда будет финальный документ по второму пересмотру программы. Мы надеемся, что он появится скоро", - сказал Райс.

При этом он отметил, что Фонд весьма положительно оценивает факт принятия бюджета на 2016 год с дефицитом в 3,7%.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу с представителями Фонда "в ближайшие дни". В свою очередь министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Международный валютный фонд подтвердил соответствие государственного бюджета на 2016 год и налоговых изменений целям программы сотрудничества с Украиной.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года 11 марта 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.

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Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия Фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонд отметил углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ.