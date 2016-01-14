Нацбанк ослабил официальную гривню сразу на 31 копейку

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2395,0773 (14 января – 2364,1960)

100 EUR – 2608,9577 (14 января – 2557,1144)

10 RUR – 3,1299 (14 января – 3,0934)

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Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 23,90/24,00 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, 14 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,90/24,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0650/26,1670 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3110/0,3130 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,9508 гривни/доллар, к этому часу было заключено 482 сделки на сумму 251,30 миллиона долларов.