Порошенко призвал Россию не политизировать переговоры по "долгу Януковича"

Украина не видит необходимости политизировать процесс переговоров по долгу в 3 миллиарда долларов, взятому правительством Януковича-Азарова в декабре 2013 года и оформленному в виде евробондов, вошедших в итоге в периметр долговой реструктуризации, которую Украина провела в 2015 году.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе своей первой в этом году пресс-конференции.

"Украинская сторона озвучила свою позицию по российскому долгу. Позиция Украины не может быть отличной от условий реструктуризации, которую мы провели с другими кредиторами. Никаких предпочтений, в соответствии с принятыми условиями, Украина просто не имеет права предоставить, - сказал Порошенко. - В то же время, как отмечала министр финансов (Наталья Яресько - УНИАН), Украина открыта к переговорам. И попытки включить в этот процесс другие государства, чтобы этот долг гарантировали США или ЕС, - это тоже нарушение условий, по которым реструктуризирован украинский суверенный долг".

"Если российская сторона готова приступить к переговорам, дважды министр финансов отмечала готовность к таким переговорам. В данном случае, задержка за российской стороной и попытки политизировать этот процесс. А мы не должны позволить политизировать этот процесс", - отметил президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина готова не только вести переговоры, но также защищать свою позицию в зале суда, если такой суд состоится.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 миллиардов долларов, а также долги госхолдинга "Укравтодор" и Конструкторского бюро "Южное" перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

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30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 миллиардов долларов. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.

Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов "Укравтодора" и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", которые были гарантированы государством.