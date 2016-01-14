Профицит внешней торговли в Украине вырос в 2,6 раза

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-ноября 2015 года составил 249,5 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 94,4 миллиона долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом в ноябре было зафиксировано отрицательное сальдо внешней торговли, которое составило 131,5 миллиона долларов.

По информации Госстата, в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 30,9% - до 34,523 миллиарда долларов, импорт - на 31,2%, до 34,274 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,01 (в январе-ноябре 2014 года – 1,00). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 214 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на 26% - до 11,685 млрд долл. и составил 43,8% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 26,9% - до 14,012 млрд долл. и составил 40,9% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 53,2% - до 4,385 миллиарда долларов, объем импорта за этот период снизился на 41,6% - до 6,960 миллиарда долларов.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-октября 2015 года составил 381 миллион долларов, что на 31,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 290,1 миллиона долларов.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 миллиона долларов.