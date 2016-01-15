МВФ оценит соответствие Украины обновленным правилам кредитования стран с просроченным официальным долгом

Об этом заявил директор по коммуникациям Фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

“Это (оценка соответствия обновленным правилам - УНИАН) будет сделано при втором пересмотре программы. Совет директоров оценит действия обеих сторон во время второго пересмотра. Я пока не знаю, когда состоится встреча совета директоров”, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Также Райс отметил, что ему на данный момент ничего не известно о возможности объединения третьего и четвертого траншей, а также призвал Украину и Россию к переговорам по урегулированию долгового вопроса.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, однако измененные в ноябре правила кредитования МВФ позволяют продолжать сотрудничество со странами с просроченной официальной задолженностью.