Goldman Sachs выплатит 5 миллиардов долларов за нарушения при торговле ценными бумагами
Одна из крупнейших инвестиционных компаний Goldman Sachs договорилась с властями США по делу о мошеннических действиях при продаже ценных бумаг перед финансовым кризисом 2008 года.
Об этом сообщает BBC.
В частности, Goldman Sachs согласилась выплатить в качестве компенсации $5,1 млрд. Соответствующее предварительное соглашение было достигнуто с управлением по борьбе с финансовыми махинациями министерства юстиции США.
"Мы рады, что достигли принципиальной договоренности для решения этой проблемы", - заявил председатель Goldman Sachs Ллойд Блэнкфеин.
Читайте такжеGoldman Sachs ожидает низких цен на нефть в течение 15 лет
Расследование было связано с продажей ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой в период с 2005 по 2007 года.
Goldman Sachs был одним из банков, которые были оштрафованы на миллиарды долларов за занижение рисков при продаже ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой в качестве безопасных инвестиций в преддверии наступления финансового кризиса.
Читайте такжеDeutsche Bank проведет самую радикальную реорганизацию за свою 145-летнюю историю
Отмечается, что продажа ценных бумаг сыграла значителньую роль в кризисе 2008 года. Американские банки взяли большую часть вины за предоставление ипотеки неквалифицированным заемщикам, реорганизовав тогда те заимствования в безопасные инвестиции и переложив риски на других.