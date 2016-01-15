Goldman Sachs выплатит 5 миллиардов долларов за нарушения при торговле ценными бумагами

Об этом сообщает BBC.

В частности, Goldman Sachs согласилась выплатить в качестве компенсации $5,1 млрд. Соответствующее предварительное соглашение было достигнуто с управлением по борьбе с финансовыми махинациями министерства юстиции США.

"Мы рады, что достигли принципиальной договоренности для решения этой проблемы", - заявил председатель Goldman Sachs Ллойд Блэнкфеин.

Читайте такжеGoldman Sachs ожидает низких цен на нефть в течение 15 лет

Расследование было связано с продажей ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой в период с 2005 по 2007 года.

Goldman Sachs был одним из банков, которые были оштрафованы на миллиарды долларов за занижение рисков при продаже ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой в качестве безопасных инвестиций в преддверии наступления финансового кризиса.

Читайте такжеDeutsche Bank проведет самую радикальную реорганизацию за свою 145-летнюю историю

Отмечается, что продажа ценных бумаг сыграла значителньую роль в кризисе 2008 года. Американские банки взяли большую часть вины за предоставление ипотеки неквалифицированным заемщикам, реорганизовав тогда те заимствования в безопасные инвестиции и переложив риски на других.