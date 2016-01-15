МВФ ухудшил прогноз спада экономики РФ в 2016 году

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону некоторого ухудшения экономические прогнозы для России, сообщает ТАСС со ссылкой на прогнозно-аналитический доклад, который должен быть официально представлен 20 января в Лондоне.

"Фонд ожидает сокращения российской экономики в текущем году на 1%, а в будущем году - роста на 1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошлой осенью фонд прогнозировал спад экономики России в 2016 году на 0,6%. Вместе с тем тогда же он ожидал, что за 2015 год спад достигнет 3,8%.

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Согласно обновленному документу, по факту этот показатель составил минус 3,7%.

На прошлой неделе новые прогнозы обнародовал Всемирный банк. По России его ожидания чуть более оптимистичны, чем у МВФ: минус 0,7% на текущий год и плюс 1,3% - на будущий.