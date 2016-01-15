Кабмин одобрил стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Кабинет министров одобрил стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Об этом говорится в распоряжении правительства №1407 от 30 декабря 2015 года. Документ вступил в силу с 1 января.

В Кабмине ожидают, что реализация стратегии будет способствовать развитию Украины как демократического, правового государства, а также обеспечению защиты ее национальных интересов, совершенствованию социально-экономических отношений и формированию основ гражданского общества.

Среди основных задач стратегии – законодательное, организационное и институциональное совершенствование и обеспечение стабильного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Стратегия также предусматривает прозрачное и эффективное использование средств государственного бюджета; стимулирование притока иностранных инвестиций в национальную экономику; наполнение доходной части госбюджета; содействие либерализации ЕС визового режима для граждан Украины.

При этом правительство поручило Государственной службе финансового мониторинга вместе с другими органами исполнительной власти обеспечивать ежегодно до 1 декабря разработку и представление на утверждение Кабинета министров плана мероприятий по реализации одобренной этим распоряжением стратегии.

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