Гривня на межбанке упала до 24,20 за доллар

В пятницу, 15 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,10/24,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,2830/26,3920 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3120/0,3140 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,1065 грн/долл., к этому часу заключено 135 сделок на сумму 38,49 млн долл.