Гривня на межбанке упала до 24,20 за доллар
13:06, 15 января 2016Финансы
2241
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,2830/26,3920 грн/евро.
REUTERS
В пятницу, 15 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,10/24,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,2830/26,3920 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3120/0,3140 грн/рубль.
Читайте такжеМВФ оценит соответствие Украины обновленным правилам кредитования стран с просроченным официальным долгом
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,1065 грн/долл., к этому часу заключено 135 сделок на сумму 38,49 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter