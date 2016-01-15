Российский рубль продолжает падать вслед за нефтью

В России биржевой курс евро на торгах 15 января превысил 77 рублей, к 12:48 мск стоимость американской валюты достигла 77,04 рубля. Это на рубль выше уровня предыдущего закрытия. Евро к этому же времени стоило 84,07 рубля, поднявшись почти на полтора рубля, пишет Slon.ru.

Биржевые курсы мировых валют обновили максимумы с конца 2014 года. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 января, составляет 76,5 рубля, курс евро – 83,2 рубля.

Курс рубля по отношению к мировым валютам снижается на фоне дешевеющей нефти. Стоимость Brent на торгах 15 января закрепилась на отметке ниже $30 за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE, к 12:50 Brent стоила $29,89 за баррель. Баррель WTI торгуется за $29,6.

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Нефтяные цены падают из-за опасений инвесторов по поводу состояния мировой экономики, в частности волатильности на рынках Китая, отмечает Reuters. Кроме того, цены на углеводороды испытывают давления от ожидания предложения нефти от Ирана, который ожидает снятия санкций с ближайшее время.