Россия из-за цен на нефть отказывается от проектов и резко сократит расходы бюджета

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по бюджету-2016 анонсировал серьезное сокращение расходов и отказ от ряда проектов из-за "драматического" снижения цен на нефть, сообщает Прайм.

"О принятии решения сократить расходы на 10% уже сообщал глава Минфина Антон Силуанов: при нынешнем бюджете, в котором средняя цена нефти заложена на уровне 50 долларов за баррель, недополучение доходов не позволит выполнить план по удержанию дефицита на уровне не выше 3% ВВП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минфин России предлагает перезаложить цену нефти на уровне 40 долларов за баррель.

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По мнению Медведева, возможно дальнейшее падение цены нефти, в частности из-за снятия санкций с крупного производителя сырья Ирана.

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Российский премьер предложил установить коридор цен на нефть, хотя и максимально узкий, и исходить из него при бюджетном планировании. Также Медведев в очередной раз призвал сокращать неэффективные траты.