У Порошенко рассказали, за сколько намерены продать подразделение Roshen в России

Покупателя на российские активы Roshen пока не нашлось. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Вячеслав Москалевский, пишет ЛІГА.net.

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"Мы выставили их примерно за $200 млн", - сказал он.

В то же время Москалевский отметил, что покупателя на активы пока нет.

"Мы выставили его на продажу. Но как только мы это сделали, все реальные покупатели ушли в подполье. Мы шутим, что как только туда сбежал Янукович, в России начались те же вещи, что и у нас при нем. Покупателей нормальных нет, остались одни менты и эфэсбэшники. А у них специфический подход к покупкам. Только они приходят посмотреть актив - завтра ждите прокуратуру. То есть актив оценили - и на следующий день начинают отжимать", - рассказал Москалевский.

Москалевский также заявил, что свою долю в корпорации, несмотря на заявления президента, продавать не собирается.

"Я сразу сказал, что когда Петр Алексеевич будет продавать корпорацию, первое, что он должен сделать, - назначить вместо меня какого-то человека, поскольку я этим заниматься не буду. Потому что я это делал для себя, а не на продажу. Захочет - пусть продает, я же не могу сказать "нет", - рассказал СЕО корпорации.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая 2014 года, будучи кандидатом в президенты, Петр Порошенко заявлял, что намерен продать свой бизнес, кроме "5 канала". Впоследствии Порошенко привлек для продажи своей корпорации Roshen инвестиционную компанию Rothschild.

Согласно действующей Конституции Украины, президент страны не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, принадлежит президенту Петру Порошенко. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

"Слепой" траст является формой доверительного управления активами, в котором доверительным собственникам запрещено давать бенефициарам любую информацию об управлении капиталами траста.