Украина пожаловалась членам ВТО на торговую дискриминацию со стороны России

Украина направила членам Всемирной торговой организации (ВТО) заявление о торговой дискриминации со стороны России, включая эмбарго и ограничение транзита.

Текст заявления опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Украина привлекает внимание членов ВТО к продолжению агрессии со стороны Российской Федерации. Политически мотивированные и незаконные торговые меры были приняты и реализуются Российской Федерацией после решения Украины начать имплементацию положений углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом с 1 января 2016 года", - говорится в заявлении.

Также украинская сторона отметила, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО и нарушают международное торговое законодательство.

"Меры, описанные ниже, полностью несовместимы с международным публичным правом, основополагающими принципами ВТО, а также обязательствами, взятыми Российской Федерацией при вступлении в ВТО. Украина убеждена, что члены ВТО должны неукоснительно соблюдать правила ВТО", - подчеркивается в документе.

При этом, согласно заявлению, Украина вынуждена применять ответные меры.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 13 января поручил Министерству экономического развития и торговли Украины расширить перечень российских товаров, которые могут попасть под импортное эмбарго.

С 10 января Украина ввела эмбарго на импорт порядка 30 товарных позиций из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Под запрет попали товары продовольственной группы, водка, табачные изделия, продукция химической промышленности и железнодорожное оборудование. Кроме того, Украина ввела импортные пошлины на российский импорт, ставки которых варьируются в диапазоне 1,5-19% с переходным периодом 3-5 лет.

Также Украина готовит иск во Всемирную торговую организацию против России по торговым ограничениям в отношении продовольственной продукции и транзита товаров.

В конце октября 2015 года Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России относительно торговых ограничений в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев 2015 года.

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Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.