Деловые ожидания бизнеса достигли максимума за полтора года – НБУ

Представители украинского бизнеса ожидают дальнейшее замедление инфляции в 2016 году, а также оживление деловой активности по итогам года.

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, которое Национальный банк Украины провел в ноябре-декабре 2015 года.

Регулятор отмечает, что компании улучшают инфляционные ожидания третий квартал подряд и ожидают роста потребительских цен на 22,5% в течение следующих 12 месяцев, тогда как по результатам третьего квартала прошлого года они прогнозировали потребительскую инфляцию в размере 25,5%.

Ожидаемый рост цен предприятия связывают с обменным курсом гривни и повышением затрат на производство. Наименьшее влияние на рост цен, по их мнению, имеют предложение денег в экономике, динамика цен на мировых рынках и социальные расходы бюджета. При этом 86,6% респондентов прогнозируют ослабление национальной валюты через 12 месяцев.

НБУ отметил, что второй квартал подряд индекс деловых ожиданий превышает значение 100% и в конце прошлого года этот показатель достиг 104% - максимума за полтора года. В частности, по сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 3,8 п. п. Наиболее оптимистично настроены сельскохозяйственные, энерго- и водопроводные, а также торговые предприятия. Самые низкие ожидания у предприятий добывающей промышленности и транспорта.

«Такая тенденция является следствием улучшения ожиданий бизнеса относительно перспектив собственного развития. А именно - по росту объемов реализации продукции и инвестиций, а также улучшение финансово-экономического состояния предприятий. Компании ожидают замедления темпов спада объемов производства товаров и услуг в Украине», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году, и достигла максимального значения за последние 20 лет.

Инфляция в декабре 2015 года, по сравнению с ноябрем 2015 года, замедлилась до 0,7% с 2%, зафиксированных месяцем ранее.