"Ощадбанк" подал иск на дочерний банк "Сбербанка России"

Государственный «Ощадбанк» подал иск в Хозяйственный суд Киева о незаконном переименовании дочернего банка «Сбербанка России» в Украине в «Сбербанк», сообщила пресс-служба госбанка.

«Ощадбанк» настаивает на незаконности переименования украинской «дочки» «Сбербанка России» в «Сбербанк» и заявляет о нарушении прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в иске «Ощадбанка» в Хозяйственный суд Киева, который был подан сегодня, 15 января 2016 года», - сказано в сообщении.

«Ощадбанк» считает, что «Сбербанк России» незаконно использует торговую марку «Сбербанк», единственным законным владельцем которой на территории Украины является «Ощадбанк».

«Переименование «Сбербанка России» просто в «Сбербанк» незаконно, поэтому мы обратились в суд. И не только чтобы защитить интересы «Ощадбанка», но и интересы миллионов украинцев. Считаем недопустимыми попытки «Сбербанка России» таким путем скрыть страну происхождения акционерного капитала», - приводятся в сообщении слова главы правления «Ощадбанка» Андрея Пышного.

Как сообщал УНИАН, в ноябре дочерний банк «Сбербанка России» в Украине сменил название на «Сбербанк».