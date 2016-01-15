Международные резервы России в 2015 году "похудели" на $17 миллиардов

Международные резервы РФ по состоянию на 1 января 2016 года составили 368,399 миллиарда долларов против 364,780 миллиарда долларов на 1 декабря, сообщает Прайм со ссылкой на Банк России.

За 2014 год международные резервы РФ снизились в 1,3 раза - до 385,46 миллиарда долларов. Таким образом, за 2015 год резервы сократились на 17 миллиардов долларов.

Читайте такжеРоссия из-за цен на нефть отказывается от проектов и резко сократит расходы бюджета

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).