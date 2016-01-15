Российский рубль ускорил падение на фоне дешевой нефти: 85 за евро впервые с 2014 года

Курс евро к рублю на Московской бирже в ходе торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,46 руб. до 85,07 руб., превысив отметку в 85 руб. впервые с декабря 2014 года.

Курс доллара вырос на 1,6 руб. до 77,65 руб., пишет ТАСС.

Рубль ускорил снижение на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,37% до 29,53 доллара. Ранее в ходе торгов 13 января цена Brent падала ниже отметки в 30 долл/барр впервые с апреля 2004 года.

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Помимо нефти на рубль оказывает давление низкая активность экспортеров на валютном рынке.

"Российские экспортеры практически не проявляют активности на валютном рынке. С учетом предстоящих в этом месяце налоговых платежей пока неясно, почему они бездействуют - считают, что возможно дальнейшее падение рубля, или же продолжают отмечать праздники", - отмечает старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин.