Официальный курс гривни к доллару обновил минимум за 9 месяцев

Национальный банк Украины сегодня, 15 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1874 грн/долл., что является минимальным значением за последние 9 месяцев.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,1874 грн/долл., к этому часу было заключено 532 сделки на сумму 285,47 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, 15 января котировки гривни на межбанковском валютном рынке понизились до 24,15/24,30 грн/долл. Утром 15 января регулятор объявил о проведении аукциона по продаже валюты объемом до 30 млн грн.