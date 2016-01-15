У Яценюка назвали условия для получения от ЕС второго транша в размере €600 миллионов

Второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро Украина получит уже в первом квартале этого года, если удастся принять пять ключевых законопроектов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

В частности, как подчеркивают в правительстве, необходимо завершить внедрение новой модели рынка газа в Украине и принять соответствующие правительственные законопроекты:

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения условий функционирования рынка природного газа» (№ 3325);

- «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа» (№3074).

Также требуется принять правительственный законопроект, который усилит независимость регулятора рынка электроэнергии «О Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг» (№ 2966), а также законопроект, направленный на развитие сферы конкуренции – «О внесении изменений в Закон Украины «О защите экономической конкуренции» (относительно повышения эффективности системы контроля за экономическими концентрациями)» (№ 2168а), заявляют в Кабмине.

Кроме того, как говорится в сообщении, в рамках осуществления реформы государственного управления должен быть принят внесенный правительством законопроект «О службе в органах местного самоуправления» (№ 2489).

При этом в правительстве отмечают, что из всех перечисленных законопроектов только три приняты Верховной Радой в первом чтении (речь идет об изменениях в Таможенный кодекс, законопроекте о защите экономической конкуренции и службе в органах местного самоуправления).

В то же время, важным критерием макрофинансовой помощи ЕС является соблюдение Украиной международных и двусторонних торговых обязательств, в частности о недопущении введения новых мер, которые ограничивают или искажают торговлю. Речь идет, в частности об отмене временного запрета экспорта лесоматериалов в необработанном виде, как противоречащей требованиям ВТО (речь идет о нормах закона № 325-VIII), заявили в Кабмине.

«Меморандум, в рамках которого Украина получает макрофинансовую помощь ЕС, содержит ряд обязательных мер для ускорения наших внутренних реформ, и это очень важный аспект, который стимулирует процессы евроинтеграции. Также приобретает чрезвычайное значение необходимость отказаться от ограничений в торговле, которые противоречат обязательствам Украины (в частности, это касается ВТО и зоны свободной торговли с ЕС). Более того, должны и впредь воздерживаться от любых попыток вводить подобные ограничения, поскольку наша страна подписала соответствующие международные соглашения и должна выполнять их на постоянной основе», - подчеркнула заместитель министра Кабинета министров Украины – директор Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции Наталья Гнидюк.

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Украина и Евросоюз 22 мая 2015 года подписали Меморандум о получении Украиной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд 800 млн евро, которая поступает тремя траншами. Первый транш получен в 2015 году.