Украина возглавила перечень стран, обращающихся в службу помощи экспортерам ЕС
19:40, 15 января 2016Финансы
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Украина возглавила перечень государств, которые обращаются в специальную службу помощи экспортерам, организованную Европейской комиссией.
REUTERS
Как отмечается на официальной странице Представительства ЕК в социальной сети Facebook, с начала января служба помощи зарегистрировала 3251 обращение от украинских предприятий, что составило 15% от общего количества запросов.
В тройке лидеров также Испания (порядка 3 тыс. обращений) и Франция (1419 запросов).
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Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года вступила в силу Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Евросоюз по итогам 2015 года стал ключевым торговым партнером Украины. Около 33,4% всего украинского экспорта направляется в страны Евросоюза.
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