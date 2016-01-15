Украина возглавила перечень стран, обращающихся в службу помощи экспортерам ЕС

Как отмечается на официальной странице Представительства ЕК в социальной сети Facebook, с начала января служба помощи зарегистрировала 3251 обращение от украинских предприятий, что составило 15% от общего количества запросов.

В тройке лидеров также Испания (порядка 3 тыс. обращений) и Франция (1419 запросов).

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Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года вступила в силу Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Евросоюз по итогам 2015 года стал ключевым торговым партнером Украины. Около 33,4% всего украинского экспорта направляется в страны Евросоюза.