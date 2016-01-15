За год украинцы забрали из банков треть валютных депозитов

Объем депозитов в украинских банках в 2015 году в национальной валюте вырос на 6,2% - до 388,7 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на оперативные данные регулятора.

Согласно приведенным данным, в декабре гривневые депозиты выросли на 6,7%, валютные - снизились на 5,2%.

Остатки по гривневым кредитам в декабре снизились на 4,8%, с начала года - сократились на 19,1%, до 439,3 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в декабре снизились на 0,6%, с начала года - уменьшились на 19,1%, до 23,9 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году объем депозитов в национальной валюте снизился на 13,7% - до 364,5 млрд грн, в иностранной валюте - на 37,2%, до 19,4 млрд долл.