Баланс недели: новый "Шелковый путь", электрошок для Крыма и цена бензина

Украина открыла новый «Шелковый путь» в обход России - на минувшей неделе с Ильичевского морского порта отправился первый экспериментальный рейс по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай. Предполагается, что таким образом украинские товары будут экспортироваться в азиатские страны.

«В Ильичевске прохладно, но настроение отличное. «Шелковый путь» – альтернатива доставки наших товаров в обход России», – написал в Twitter министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, присутствовавший на открытии маршрута.

Премьер-министр Арсений Яценюк на своей странице в Facebook также отметил, что маршрут станет новым направлением доставки грузов из Украины на азиатские рынки в обход территории России. «Благодаря решению правительства относительно запуска такого поезда, украинские и европейские товары будут попадать в страны Средней Азии даже при наличии санкционных ограничений на них со стороны Москвы. Российское транзитное и торговое эмбарго не помешает транспортировке наших грузов на рынки Средней Азии», – подчеркнул Яценюк.

По его словам, альтернативный путь позволит значительно снизить стоимость транспортировки наших товаров. Маршрут был разработан еще в начале января 2016 года, когда стало понятно, что введенный Россией запрет на транзит украинских товаров в связи с заработавшей Зоной свободной торговли Украины с ЕС, - это надолго. Уже 14 января Украина совместно с Казахстаном, Грузией и Азербайджаном подписали протокол, предполагающий установление льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который проходит через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее - в Европу.

Око за око

Но поисками обходных путей украинские власти не ограничились. В ответ на тотальный запрет Россией ввоза украинских товаров правительство Арсения Яценюка еще 10 января ввело эмбарго на импорт российских товаров по 30 позициям. В первую очередь, это касалось товаров продовольственной группы, продукции химической промышленности и железнодорожного оборудования. На целый ряд других российских товаров были повышены пошлины. Но этого премьеру показалось мало.

На заседании в среду Яценюк поручил Минэкономразвития «пересмотреть и расширить список товаров, которые должны попасть под контрмеры с украинской стороны».

Вполне логичным в данной ситуации выглядит вариант ответного запрета транзита российских грузов. Правда, руководитель Кризисного медиа-центра реформ Тарас Качка уверяет: нарушение Россией торговых правил не дает Украине права сделать то же самое. Тем более, что Украине уже в апреле предстоит отчитаться перед Всемирной торговой организацией о соблюдении установленных правил торговли. Следовательно, Россия не упустит возможности обвинить нас в нарушениях, в то время как сама будет отчитываться лишь в сентябре 2016 года. «Я уверен, мы и все цивилизованные государства разнесут вдребезги неправомерное торговое поведение РФ в сентябре. Но проблема в том, что нас расспрашивать будут раньше. И чем больше будет контрсанкций с нашей стороны, тем больше будет неприятных вопросов о вмешательстве в торговлю. РФ не упустит этот шанс потроллить нас. И тогда к сентябрю мы уже подойдем с имиджем «то ли у него украли, то ли он», и эффект уже будет не тот», - прокомментировал ситуацию Качка.

В этой связи эксперты советуют Украине придерживаться стратегии предварительного консультирования с Европейским Союзом по вопросам российских торговых санкций. И не бояться подавать иски в ВТО в ответ на действия агрессивного соседа.

Ненужные электроэнергия и газ

На минувшей неделе стало понятно: поставок украинской электроэнергии в Крым не будет. Вопрос решился сам собой. Россия предложила продлить договор об электроснабжении Крыма, но Украина поставила условие - в документе полуостров должен фигурировать как украинская территория. С этим не смогли согласиться в Кремле и отказались подписывать новый документ. Соответственно, Украина официально прекратила поставки электроэнергии.

Правда, обесточенному Крыму бояться нечего - российские власти пообещали скорейшую прокладку электрокабеля по дну Керченского пролива. Тем более, что крымчане, если верить российской пропаганде, согласились месяцами терпеть перебои с электроснабжением, только бы не подписывать соглашение на украинских условиях.

Между тем, Россия пригрозила запретом на экспорт электроэнергии в Украину. «У нас сейчас достаточно лишних мощностей. Причем они не отказались, это мы их не просили», - объяснил ситуацию министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

К слову, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в 2015 году потребление электроэнергии по сравнению с 2014 годом сократилось на 12,2%.

Кроме электроэнергии, Украина отказывается покупать у России и газ. «Мы не покупаем газ у России, потому что мы покупаем газ в Европейском Союзе дешевле, чем нам предложила Россия», - заявил премьер Арсений Яценюк.

Кстати, «Нафтогаз» 12 января возобновил, а потом и увеличил импорт углеводородов из Европы за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В результате проведенных в декабре-январе тендеров украинская компания законтрактовала 1,7 млрд куб. м природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний. Стоимость топлива из ЕС варьируется от 188 до 211 долл. за тыс. куб. м, что дешевле выставленной Россией цены.

На середину января в украинских газовых хранилищах находилось около 13 млрд кубометров газа, что на 2,3 млрд больше, чем было в это же время в прошлом году.

Российский бизнес в Украине

Несмотря на военную и экономическую агрессию России, ее бизнес продолжает скупку активов в Украине. На минувшей неделе стало известно о крупной сделке на банковском рынке - холдинговая компания из Люксембурга ABH Holdings S.A. (ABHH), которой владеет российская «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом, договорилась о покупке UniCredit банка, принадлежащего одноименной итальянской банковской группе.

UniCredit был образован в 2013 году путем слияния дочернего украинского «Уникредит Банка» и «Укрсоцбанка». Последний итальянцы купили в 2007 году у олигарха Виктора Пинчука. «Альфа-Групп» уже владеет в Украине «Альфа-Банком», который, как и UniCredit, входит в группу крупнейших в Украине. В случае объединения двух учреждений, новый банк станет одним из крупнейших по объемам активов среди частных банковских учреждений Украины.

Рост маленький, но обязательный

Всемирный банк в свежем отчете о мировых экономических перспективах вновь спрогнозировал рост экономики Украины в 2016 году на уровне 1%. Это - ниже оценок украинского правительства и экспертов, на основании опроса которых УНИАН в конце прошлого года подготовил консенсус-прогноз развития экономики страны. В частности, в правительстве ожидают рост ВВП не менее 2%, а эксперты называют максимальным показатель роста 2,7% в 2016 году. Аналитики Всемирного банка отметили предпосылки для восстановления украинской экономики, но утверждают, что наша страна сможет достичь роста в 2% не ранее 2017 года. Стоит отметить, что Всемирный банк скептически относится к состоянию экономики мира в целом. Так, ВБ ранее ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2016 году на 0,4% - до 2,9%.

Многие мировые эксперты все же верят, что украинская экономика может вырасти более чем на 1% в текущем году. Такой вывод содержится в свежем консенсус-прогнозе Bloomberg, составленном на основании опроса ведущих экономистов из разных стран. В нем говорится о возможном росте экономики Украины в 2016 году на уровне 1,2-1,4%. В то же время, в агентстве добавляют: остается вероятность рецессии и риск возвращения к отрицательным значениям экономического развития.

Британское издание The Economist на минувшей неделе сообщило, что курс украинской валюты недооценен на 68,7%. Правда, основывается такая оценка на пресловутом «индексе бигмака», который издание изобрело в 1986 году. Он опирается на теорию паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах. Согласно ему, справедливый курс украинской гривни по отношению к доллару должен составлять не 23 или 24, а всего лишь 7,3 гривни за доллар.

Цена бензина: больше нефти или налогов

Цены на нефть в мире падают, а цены на бензин в Украине - нет. На такую несправедливость на минувшей неделе обратил внимание премьер. «Я прошу министра энергетики вместе с Антимонопольным комитетом провести (встречу с нефтетрейдерами - УНИАН). Цена на нефть - в районе 30 долларов, а заправки стоят на тех же ценовых параметрах, на которых стояли месяц назад. Надо провести встречу с операторами рынка. Это - не административное давление. Есть экономические предпосылки уменьшения стоимости нефтепродуктов на АЗС», - сказал Яценюк.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин встретился с ключевыми нефтетрейдерами Украины. Они договорились, что цены на бензин и дизельное топливо должны снизиться вслед за нефтяными котировками.

Но если цены и упадут, то не ранее, чем через две недели. Нефтетрейдеры попросили дождаться новых поставок импортных нефтепродуктов. Кроме того, бизнес попытался убедить власть, что в структуре цены бензина нефть занимает меньше половины стоимости, а большую часть составляют налоги и акциз. Поэтому цена бензина не может изменяться с той же динамикой, что и стоимость нефти. Чтобы это проверить, в Минэнергоугля сообщили о создании постоянно действующей консультационно-аналитической группы при участии Минэкономразвития, Государственной фискальной службы и Нацбанка. По результатам анализа ситуации планируется регулярно публиковать в открытых источниках индикативные цены на топливо и их структуру.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)