S&P понизило суверенный рейтинг Польши
Рейтинговое агентство Standard & poor's в пятницу, 15 января, понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Польши в иностранной валюте до уровня BBB+ из-за действий правительства по "ослаблению институтов".
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте агентства, передает Deutsche Welle.
Как сообщается, понижение рейтингов на одну ступень отражает позицию S&P по поводу значительного нарушения системы сдержек и противовесов в Польше, а именно - последних изменений в законодательство относительно существенного снижения "независимости и эффективности ключевых институтов, таких как конституционный суд и общественное вещание".
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"На наш взгляд, эти меры подрывают силы польских институций и выходят за рамки того, каких изменений политики мы ожидали по итогам всеобщих выборов", - говорится в сообщении.
В агентстве Standard & poor's считают, что перспективы для рейтинга являются негативными и предупреждают, что планы относительно щедрых социальных расходов, скорее всего, принесут некоторое ухудшение сильного макроэкономического менеджмента Польше.
В частности, в S&P опасаются дальнейшего снижения независимости и эффективности национального банка Польши.
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Как сообщалось, 7 января польский президент Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает назначение и увольнение руководителей государственных СМИ Министерством финансов Польши. Также недавно новая власть добилась принятия в Сейме и Сенате закона, который усложняет деятельность Конституционного суда. Эти шаги вызвали протесты польской общественности и обеспокоенность ЕС.
8 января представители Польши и ЕС провели в Варшаве переговоры относительно изменений в законе о Конституционном суде, а также поправок к закону о теле - и радиовещания.