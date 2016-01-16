Украина с 17 января прекращает товарооборот с оккупированным Крымом - постановление

Украина, согласно решению правительства от 16 декабря 2015 года, прекращает товарооборот с временно оккупированной Автономной Республикой Крым. Как говорится в постановлении правительства № 1035, решение правительства вступает в силу с 17 января 2016 года.

По решению Кабинета министров, запрет не касается личных вещей граждан, которые перемещаются в ручной клади и/или сопровождаемом багаже, и социально значимых продуктов питания, перемещаемых гражданами, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривень и суммарный вес которых не превышает 50 килограммов на одного человека.

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«Действие постановления не распространяется на поставку электрической энергии с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию, которая осуществляется в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, на поставку с временно оккупированной территории на другую территорию Украины товаров, имеющих стратегическое значение для отраслей экономики и безопасности государства, по подтверждению Министерства экономического развития и торговли, а также на ввоз на временно оккупированную территорию гуманитарной помощи, предоставляемой международными гуманитарными организациями в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством социальной политики», - говорится в постановлении правительства.