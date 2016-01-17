Россия тратит на содержание оккупированной части Донбасса 1 миллиард евро в год - Bild

Об этом говорится в расследовании немецкой газеты Bild.

Сообщается, что на данный момент в оккупированных районах Донецкой области проживает 653 тысячи пенсионеров, Луганской области - 425 791 человек. Издание пишет, что пенсионные выплаты России ежемесячно обходятся в 2 418 378 168 рублей или 30 млн евро.

По данным газеты, боевики на Донбассе, в зависимости от ранга, получают 90-465 евро. В то время как заррплата учителя составляет 50 евро.

По расчетам Bild, России приходится тратить около 79 миллионов евро в месяц для того, чтобы платить зарплату государственным служащим и пенсии на контролируемых территориях.

Читайте такжеБоевик "ДНР" с Харьковщины сдался СБУ (видео)

"Даже если выплаты России ограничены зарплатами в общественном секторе и такими статьями как пенсии, эти расходы составляют приблизительно 1 млрд евро в год, что сравнимо с бюджетом таких стран как Армения или Молдова, в России это - 0,6% расходов госбюджета", - пишет издание.

Читайте такжеПомощнику Путина Суркову с марта 2014 года запрещен въезд в Украину - СБУ

При этом, газета отмечает, что расходы РФ являются лишь частью российских суммарных затрат на поддержку оккупированных районов Донбасса. Плата за газ, бензин, нефть, продукты питания, гуманитарную помощь, а также на боеприпасы обходятся России в сотни миллионов евро в год.

Читайте такжеЖурналист о визите Грызлова в Киев: Россия пытается втолкнуть Донбасс в состав Украины

Газета пишет, что после прекращения украинских выплат в июле 2014 года и до середины весны 2015 года сепаратисты не могли выплачивать пенсии и зарплаты. Но в апреле пенсионеры и бюджетники стали получать выплаты в рублях.

Для переводов денег на Донбасс Кремль использует банки в оккупированной Абхазии, говорится в статье.

Читайте такжеПравозащитники считают 2015 год "годом упущенных возможностей" в госполитике Украины в отношении Крыма

Bild отмечает, что примерно семь миллионов 50-, 100- и 500-рублевых банкнот требуется каждый месяц, чтобы выплатить зарплату в оккупированном Донбассе.

Газета пишет, что рубли попадают на территорию Украины на специальных поездах, которые приходят раз в месяц в Суходольск, Дебальцево и Илловайск. Затем их доставляют на инкассаторских автомобилях в другие населенные пункты оккупированного Донбасса.