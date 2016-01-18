Рубль продолжил падение: почти 79 за доллар

Российский рубль утром в понедельник преодолел новые минимумы по отношению к американской и европейской валютам на фоне падения нефтяных котировок ниже 28 долларов по марке Brent, сообщил Прайм.

"Доллар расчетами "завтра" на 9:08 прибавлял 1,07 рубля - до 78,67 рубля, курс евро - 0,97 рубля - до 85,65 рублей, следует из данных Московской биржи", - говорится в сообщении.

Доллар и евро обновили максимумы с декабря-2014, поднявшись ранее до 78,831 рубля и 85,757 рубля соответственно.

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Нефть с утра торгуется на уровне 28,2 доллара за баррель по марке Brent, в понедельник уже опускалась до 27,92 доллара.