Иранские банки возвращаются в систему SWIFT

Банки Ирана, которые были исключены из санкционного списка Евросоюза, будут подключены к системе SWIFT автоматически, согласно правилам стандартного процесса подключения (то есть по завершению административных и системных проверок, а также необходимых технических мероприятий), сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт организации.

"Постановление ЕС не отменяет все санкции в отношении иранских банков, поэтому SWIFT сохраняет запрет на предоставление специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями о тех иранских банков, которые остаются в списке санкций ЕС", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что Евросоюз принял отключить от системы SWIFT несколько десятков иранских банков, которые в свое время были признаны причастными к незаконным ядерных и ракетных разработок, в марте 2012 года. Международный кооператив SWIFT находится в Бельгии и обязан подчиняться европейским санкциям.

16 января МАГАТЭ объявил, что Иран выполнил взятые на себя международные обязательства в рамках соглашения относительно его ядерной программы, подписанного в июле прошлого года. В тот же день Европейский союз заявил о снятии всех экономических и финансовых санкций в отношении Ирана.

Вашингтон формально отменил санкции против Ирана, связанные с банковской деятельностью, морской торговлей, поставками стали и в рядом других отраслей.

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В субботу, 16 января, в Иране были освобождены пять заключенных, которые являются гражданами США, в том числе сотрудник американской газеты "Вашингтон пост" Джейсон Резаян. Решение об освобождении было принято в рамках обмена заключенными с США.