Вкладчикам "Дельта Банка" завершили массовые выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты по общему реестру вкладчиков ликвидируемого "Дельта Банка", которые продолжались с 3 декабря 2015 года по 15 января 2016 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, значительное количество вкладчиков в ходе выплат не обратилось в банки-агенты для получения возмещения, в связи с чем фонд определит дальнейший порядок выплат после технологического перерыва.

Фонд сообщает, что направлять заявления о выплате возмещения пока не нужно, и обещает уведомить о сроках и порядке возобновления выплат в течение недели на своем официальном сайте и через отделения "Дельта Банка".

Также сообщается, что фонд утвердил реестр кредиторов банка, удовлетворение требований которых будет проводиться за счет выручки от реализации имущества банка в установленной очередности.

Фонд рекомендует кредиторам удостовериться в наличии подтверждения своих требований, получив справку о включении в реестр кредиторов в любом действующем отделении "Дельта Банка".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка", которая продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно.

Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. В период временной администрации фонд выплатил вкладчикам банка 8,47 миллиарда гривень возмещения по вкладам.

В июле 2015 года Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

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"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.